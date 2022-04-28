بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الخميس- برقية تهنئة إلى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، جاء بها: “يسرني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال، أن نبعث لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات”.

واضاف: “في تلك المناسبة التى نعتز بها جميعاً نؤكد على تقديرنا بالدور الوطنى لعمال مصر الشرفاء، ودورهم فى ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء فى كافة المجالات فهم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة مصرنا الغالية، وكل عام وسيادتكم بخير”.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى جبالى المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، جاء بها: “يسُرنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بعيد العمال أن نبعث إليكم وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات.

وتابع: “ونحن نحتفى بعمال مصر رمزاً للعطاء والأداء المتفانى من أجل دفع مسيرة العمل الوطنى نحو الإرتقاء، نؤكد على تقديرنا لقيمة العمل كذخيرة لبناء الشعوب وصناعة تقدم الأمم”.

واختتم: “حفظ الله مصر منارة تهدى الإنسانية سبل التقدم والحضارة والنماء، وسدد جهود المخلصين الذين يسعون بنبل لمستقبل أرغد لشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير”.