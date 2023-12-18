وزير الداخلية يهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية: المرحلة القادمة فترة بناء شامخ وحصاد وافر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الإثنين- برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وقال وزير الداخلية في نص البرقية: “يُسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المُخلصة في الفترة الرئاسية القادمة، بمزيد من التوفيق والسداد”.

وتابع: “لقد احتمى الشعب المصرى بحكمتكم حينما واجهتم التحديات الجسام بكل عزم وإصرار، وأرسيتم المشروعات بتفانٍ وإقتدار، فعَمُرتْ مصر بالإنجازات واليوم تأتي قيادتكم لمسيرة الوطن في منعطف دقيق من تاريخ الإنسانية، لتكون دوماً مبعثاً للأمل فى مستقبل أفضل للبلاد.

وأضاف: “وليؤكد هذا الشعب العظيم عزمه أن تكون المرحلة القادمة فترة بناء شامخ وحصاد وافر، فلسيادتكم منا في جهاز الشرطة، كل مشاعر الوفاء والعرفان والعهد الصادق بالزود عن أمن الوطن ورفعته، مهما تعاظمت التضحيات”.

وأكد: “سيادة الرئيس ستظل مواقفكم الرصينة، وإنجازاتكم الواضحة، رمزاً منيراً فى حاضر ومستقبل هذه الأمة، وركيزةً جوهرية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة حفظكم الله قائداً راعياً للسلام والنماء، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير”.