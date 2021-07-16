وزير الداخلية يهنئ السيسي بعيد الأضحى: نستهدف التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك و8 برقيات لقيادات الدولة.

برقية الرئيس

وجاء في نص البرقية: “بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشـيد قيادتكــم يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني، وأن يُعيده المولى عز وجل على سيادتكم أعوامًا ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار”.

وأضاف: “نحن إذ نستقبل عيد الأضحى نستلهم منه معاني وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في مرحلة دقيقة من تاريخه، نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل يقيناً فى جزاء المولى عز وجل للمُجدين المُخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعُم على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية”.

واختتم: “حفظكم الله لمصر وحــفظ مصـــر بكــم، وسـدد على طريق الحق والعدل خُطاكم إنه نعم المولــى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير”.

وزير الداخلية يهنئ رئيسي النواب والشيوخ

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جاء بها:

“بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لســــيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات”.

وأضاف: “تأتي هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد، لا سيما فى سبيل رفعة الوطن وعزته، مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية، حفــظ الله مصـــر واحة للخير والأمان، وكل عـام وسيـادتكم بخير”.

وأرسل برقية تهنئة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها:

“بمناسـبة حلول عيد الأضحى المُبارك يُشرفنى أن أُعــرب لسـيادتكم عن أصـدق التهانى مقـــرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيــــق والســــداد، وإننا إذ نستقى من نفحاتِ هذه الأيام المباركة قيم الصبر والإيمان لنجد فى ذلك مناسبة لتأكيد أواصر التعاون والتضامن وترسيخِ أطر التكاتف والتآزر لدفع مسيرة العمـل الوطنـى وبلوغهــا لمرتجيـات الشـعب المصــرى العظيــم، حفــظ الله مصـــر واحة للخير والأمان وكل عـام وسيادتكم بخير”.

تهنئة رئيس الوزراء

وأرسل الوزير برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: “بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لســــيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات”.

وتابع: “تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد لا سيما فى سبيل رفعة الوطن وعزته ، مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية”.

واختتم: “حــفظ الله مصــــر واحة للخـــير والأمـــان، وســــدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عـــــــام وسيادتكم بخير”.

ونصت برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: “بمشاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر يطيــب لي وهيئـــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات، وأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية، وكل عـــام وفضيلتكم بخير”.

وزير الداخلية يهنئ القوات المسلحة

وجاء في برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي: “بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لي وهيئة الشرطة بمناسـبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات”.

وأضاف: “تأتي هذه المناسبة المباركة لتكون دافعاً لنا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد لا سيما فى سبيل رفعة الوطن وعزته ودعم مسيرته نحو التنمية ، داعين الله أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية”.

وأكد: “عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائنا وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكل عـام وسيادتكم بخير”

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها:

“بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئــة الشــــرطة مع قرب حلول عيد الأضحى أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية”.

برقيات لرجال الدين

وجاء في برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: “يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً ، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية، وكل عـام وفضيلتكم بخـير”.

وأرسل برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، جاء بها:

“يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية، وكل عام وفضيلتكم بخير”.

برقية لرجال الداخلية

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، بوزارة الداخلية، جاء بها:

“بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى”.

وأضاف: “إننا إذ نستعد لإستقبال عيد الأضحى لنستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، لتكون لنا دافعاً على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل يقيناً فى جزاء المولى عز وجل للمُجيدين والمخلصين، مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية، وكل عـام وأنتــم جميعًا بخير”.