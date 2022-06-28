وزير الداخلية يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: «تجسد قيم الوفاء لملحمة وطنية»

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الثلاثاء- برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، جاء بها: “بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة يُسعدني أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة، راجيًا المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم المعطاءة بالتوفيق والسداد”.

وأضاف: “أن الاحتفاء بتلك الذكرى الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة وطنية أهدت الأمم نموذجًا فريدًا لشعب عظيم، وقد احتمى في 30 يونيو بحكمة قائده، وثار في وجه جماعات الشر بدافع من وطنيته، ليُرسِّخَ بذلك صفحة عطاء وخلود ومرتكزًا لإرتياد مسيرة العمل الوطني، آفاق مستقبلٍ مشرق ومُفعم بالآمال، لتحيا مصر الكنانة على مر العصور فى عزة وكرامة”.

واختتم: “حفظكم الله سيادة الرئيس وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وأنتم بخير”.