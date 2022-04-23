بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وجاء بها: “بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء يسعدني وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات، وأن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى أعوامًا عديدة ومصر في عزةٍ ورخاء”.

وأضاف: “أن هذه الذكرى الخالدة لتحيى دائماً فى وجدان الأجيال المتعاقبة كيف أن النضال والعمل الوطنى لا يقف عند حد ساحات المعارك، وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء وتحرير ثرى الوطن الطاهر من دنس أى إحتلال أو عدوان، تزكيةً لدماء سالت من أجل رفعة رايته ومجده وعزته”.

واختتم: “حفظكم الله سيادة الرئيس، وعاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والنماء”.

كما بعث برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها: “يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد”.

وتابع: “إننا نحتفل بهذه الذكرى الخالدة فى كل عام لنجدد التقدير والوفاء لبطولات التضحية والفداء لرجال قواتنا المسلحة فى ساحات الشرف والكرامة والعطاء، والتي مهدت الطريق لتحقيق النصر وتطهير ثرى الوطن المقدس من دنس الإحتلال والعدوان”.

واختتم: “عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكل عام وسيادتكم بخير”.



كما بعث برقية تهنئة إلى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: “يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير ، وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن تظل قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يعيد عليكم هذه الذكرى الخالدة ومصر فى عزة ورفعة وإزدهار، وكل عام وسيادتكم بخير”.