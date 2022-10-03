وزير الداخلية يهنئ السيسي بانتصارات أكتوبر: ذكرى خالدة في سجل البطولات العسكرية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، برقية تهنئة إلى عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

وجاء بها: “بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر المجيد يطيب لي وهيئة الشرطة، أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات”.

وأضاف: “نحن إذ نحتفل بتلك الذكرى الوطنية الخالدة فى سجل البطولات العسكرية، والتي ستظل رمزًا للفخر والاعتزاز بما تحمله من دلالات ومعاني التضحية والفداء جسدتها بطولات رجال صدقوا الله عهدًا فأوفاهم بالنصر أو الشهادة وعدًا لنجد في قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن المفدى وعبورها للعقبات وقهرها للتحديات ودحرها لفلول الإرهاب، ما يجسد حقيقة أن مصر الكنانة محفوظة بوعد ربها شامخة ببطولات وتضحيات أبنائها”.

واختتم: “وفقكم الله وسدد خطاكم، وحفظكم لمصر وحفظ مصر بكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير، ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة”.

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها:

“يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى السادس من أكتوبر أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهاني وأصدق الأمنيات”.

“إن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دومًا ملحمة فريدة فى تاريخ العسكرية وسيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية، الذين استطاعوا أن يُبرهنوا بتضحياتهم الخالدة أنهم خير أجناد الأرض”.

واختتم: “حفظ الله قواتنا المسلحة عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات ونبراساً للوطنية والعطاء، إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير”.

وأرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة”، جاء بها: “يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد أن نتقدم لسيادتكم والأخوة والأبناء قادة وضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد”.

واختتم: “حفظ الله قواتنا المسلحة، ورحم أبطالها وشهدائها، وكلل مسيرتكم الوطنية المعطاءة بالتوفيق والسداد، وكل عام وسيادتكم بخير”.