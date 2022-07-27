وزير الداخلية يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد: «نستلهم منه القيم الرفيعة والصمود»

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتـاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجري الجديد، وعدد من قيادات الدولة.

وقال وزير الداخلية: “يطيب لي وهيئة الشرطة ونحن نستقبل العام الهجري الجديد 1444هـ

أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني سائلين الله تعالى أن يُمتعكم، بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد”.

وأضاف:”إننا لنستلهم من إحتفالنا السنوى بذكرى الهجرة النبوية الشريفة المثُل والقيم الرفيعة في الصمود والتضحية، إيماناً برسالة سامية تُحقق الأمن والاستقرار وتُدعم المسيرة البناءة للتنمية وتحمى وطننا الغالي”.

واختتم: “حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم، وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير”.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيــس مجلس النواب، بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء بها:

“بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1444 هـ يُسعدني أن أُعرب لسيادتكم، والسادة أعضاء مجلس النواب عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والنجاح”.

وتابع: “إننا نستلهم من إحتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية لتحقيق الأمن والإستقرار لوطننا الغالي، لنرجو لمسيرة مجلسكم المُوقر دوام السداد فى قادم الأيام ومستقبل التحديات، وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير”.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ، برقية تهنئة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيــس مجلس الشيوخ، بمناسبة العام الهجرى الجديد، جاء بها:

“بمناسـبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1444 هـ يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ونحن إذ نتوجه لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى بتلك المناسبة المُباركة، لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة هذا الوطن المفدى، حفــظ الله مصـــر واحة للخير والأمان،

وكل عـام وسيادتكم بخير”.

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء بها:

“بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1444 هــ يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والنجاح”.

واضاف: “إن إحتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل دروساً عظيمة نستلهم منها الإرادة القوية إستكمالاً لمسيرة البناء والتنمية للوفاء برسالتنا الوطنية لتحقيق الأمن والإستقرار للوطن المُفدى”.

وتابع: “حفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وسدد على طريق الحق خُطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير”.

كما بعث السيد/ محمود توفيق ” وزير الداخلية ” برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر .. بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وجاء بها: “مع إنتهاء السنة الهجرية وحلول العام الهجرى 1444 هــ يُسعدنى وهيئة الشرطة أن أبعث لفضيلتكم بأسمى عبارات التهنئة ومشاعر التقدير راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية باليمن والبركات”.

وأضاف: “نحن إذ نستقبل هذه الذكرى العطرة التى تمثل مولد عصر جديد فيه خرج العالم أجمع من الظلمات إلى النور .. لنرجو من المولى جلت قدرته لمسيرة أزهرنا الشريف المزيد من الإزدهار لتمتد هذه المناسبة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف الأجلاء بموفور الصحة والعافية، وكـل عــام وفضيلتكم بخــير،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الفريق أول محمــد زكـي- القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وقال: “يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1444 هـ أن نُعرب لسيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأماني”.

واضاف: “إننا نستلهم بإحتفالنا بهذه الذكرى الكريمة صدق النوايا والإخلاص داعين الله العلى القدير أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والأمان لوطننا الغالي”.

واختتم: “عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائنا وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير”.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة العام الهجرى الجديد، جاء بها:

وتابع: “يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1444هجرية، أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى، داعين الله عز وجل أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً لحماية وطننا الغالى وشعبه العظيم، وكل عـــام وسيادتكم بخـــير”.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمناسبة العام الهجرى الجديد، جاء بها: “يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1444 هـ، أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية، وكـل عــام وأنتم بخــير”.

كما بعث برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى جمهــورية مصر العربية، بمناسبة العام الهجرى الجديد، جاء بها: “يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1444 هـ

أن نُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق ، وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات، وكل عـــــــام وأنتم بخـــــير”.

وأرسل برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية.

وجاء بها: “يَسرنى مع إشراقة العام الهجرى الجديد 1444 هـ أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأماني”.

وأضاف: “يأتى إحتفالنا بهذه المناسبة فى كل عام ليرسخ فى نفوسنا دلالات كريمة وقيم نبيلة تُعلى معانى التضحية والفداء والإقبال على العطاء من أجل توطيد ركائز الأمن السامية بما يخدم أمن وسلامة الوطن، حفظ الله مصر الكنانة، وهيأ لها مزيداً من الإزدهار والتنمية والرخاء، وكــــل عـــام وأنتـــــــم جميعـــــــاً بخيــــــــر”.