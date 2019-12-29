وزير الداخلية يهنئ السيسي بالعام الجديد: دعائم الاستقرار ترسخت خلف قيادة حكيمة

أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، 6 برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والقيادات والضباط والعاملين بجهاز الشرطة.

وزير الداخلية: نمضى بقيادتكم بعزيمة لا تلين

ونصت برقية التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي: “بمشاعر الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة، أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى وأصدق الأمانى، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2020.

سيادة الرئيس.. يطل علينا هذا العام الجديد وقد بلغت مسيرة العمل الوطنى نحو التنمية والإزدهار مستهدفاتها، وترسخت دعائم الاستقرار لشعب عظيم اصطف خلف قيادته الحكيمة، وواجه بإيمان راسخ التحديات، مُستبشراً بما تحْقق من مشروعات ومُتطلعاً للمزيد من الإنجازات لتحيا مصر واحة للأمن والأمان.

فكل عام وسيادتكم بخير وسعادة.. ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة.. ونحن فى جهاز الشرطة على عهدنا.. نمضى بقيادتكم بعزيمة لا تلين.. لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء.. ليحصد الشعب المصرى العظيم.. بشائر الإزدهار والتنمية والرخاء”.

تهنئة رئيس مجلس النواب

وجاء في برقية وزير الداخلية إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب:

“يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة معاونيكم ولجميع السادة أعضاء مجلس النواب بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بمناسبة إشراقة العام الميلادى الجديد 2020.. راجين المولى جلت قدرته لمؤسستنا التشريعية الغراء دوام التوفيق والسداد والإرتقاء.. لدفع مسيرة العمل الوطنى نحو تحقيق المزيد من الإزدهار والتنمية والرخاء.. حفظ الله مصرنا الكنانة.. وهيأ لها سُبل التقدم.. لتبقى رايتها دائماً خفاقة فى العلياء”.

وفي برقية تهنئة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء:

“يسرنى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد.. أن نُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى.. راجين من المولى جلت قدرته لمسيرة سيادتكم الوطنية.. دوام التوفيق والسداد.

ونحن على أعتاب عام جديد.. نرجوه مفعماً بالإنجازات.. مكللاً بالنجاحات.. نجد مؤسسات الدولة المصرية، واستطاعت بتضافر عطائها وتكاتف جهودها.. أن تكون قاطرة لمسيرة العمل الوطنى.. نحو آفاق التنمية والإزدهار لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة.. حفظ الله مصرنا الغالية ورعى رجالها وأبطالها.. لتبقى الكنانة فى حقيقة معناها وجوهر مغزاها على مر الزمان.. نفحة سمو وإسعاد أودعها المولى بين العباد”.

توفيق لوزير الدفاع: القوات المسلحة مهداً للتضحية والوطنية والفداء

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاء فيها:

“فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الأمنيات.. وبمناسبة حلول عام ميلادى جديد يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة.. بأسمى عبارات التهنئة وأصدق الأمنيات.. راجين المولى جلت قدرته لمسيرتكم المعطاءة دوام التوفيق والسداد.. ولتبقى القوات المسلحة دوماً عريناً للأبطال ومهداً للتضحية والوطنية والفداء.. ودرعاً لحماية الوطن من الأعداء وسيفاً بتاراً لدحر فلول الشر ومواجهة التحديات.. وتحقيق الريادة العسكرية فى عزةِ وإباء”.

وجاء في برقية تهنئة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة:

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2020 أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى.. عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن.. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة.. يحدوها التقدم والرفعة والرخاء”.

رسالة إلى جهاز الشرطة

وأرسلت برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين، جاء فيها:

“يسرنى مع إشراقة العام الميلادى الجديد 2020 أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين.. ممن يواصلون العطاء لتأمين مسيرة العمل الوطنى.. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام على المستوى الإقليمى والدولى .. بأصدق التهانى وأطيب الأمانى.

وتابعت: إننا إذ نحتفل بحلول هذا العام الميلادى الجديد.. ونرجو لمسيرتنا الوطنية المخلصة.. نحو التقدم والتنمية والرخاء.. كل التوفيق والسداد.. لعلى يقين من أن خبراتكم الوظيفية وقدراتكم المهنية كانت وستظل ركيزة جوهرية فى بلوغ المنظومة الأمنية لمدارج الجودة والإتقان والفاعلية.. ونثق فى إدراككم الواعى بأهمية الإخلاص فى العطاء والتفانى فى الأداء.. لمواصلة إرتياد المنظومة الأمنية الإرتقاء.. فى قادم الأيام ومستقبل التحديات”.