وزير الداخلية يهنئ الأقباط بعيد القيامة: تشابكت أيادينا وحدة وقوة

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى البابا تواضــروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريـرك الكـرازة المرقسيــة، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس

وجاء في نص برقية الوزير: “بصادق مشاعر المحبة والسلام وخالص عبارات التقدير والاحترام، يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين، بخالص التهانى وصادق الأمانى بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده علينا أعواماً عديدة وقد تشابكت أيادينا وحدةً وقوة، فى سبيل الإرتقاء بمسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والتنمية والرخاء”.

وتابع: لتبقى مصرنا الغالية دائماً فى رفعة وإزدهار، وكل عام وقداستكم بخير”.

تهنئة بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية.

وفى نص البرقية قال: “بمشاعر يملؤها المحبة والسلام يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لكم، ولطائفة الأقباط الكاثوليك فى كل ربوع الوطن عن خالص التهانى، وصادق الأمانى بمناسبة عيد القيامة المجيد، أدام المولى جل فى علاه علينا وحدتنا وترابطنا، ودائماً مصرنا الغالية فى رفعة وتقدم وإزدهار، وكل عام وأنتم بخير”.

وبعث الوزير برقية تهنئة إلى الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفــة الإنجيليــة بجمهورية مصر العربية”.

وجاء بها: “بمناسبة عيد القيامة المجيد، أبعث وهيئة الشرطة لكم وللطائفة الإنجيلية فى كل ربوع مصر الكنانة، بخالص التهانى وصادق الأمانى راجياً العلى القدير، أن يديم فضله على وحدتنا وأن يعيده على شعب مصر العظيم وهو فى أخوة وتسامح وترابط، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وأنتم بخير”.

برقية لرجال الشرطة

وبعث برقية تهنئة لرجال الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين.

ونصت البرقية:” بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام لجميع الإخوة والأبناء المسيحيين.. من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائكم فى مأموريات حفظ السلام”.

وأضافت: “يسُرنى أن أُعرب لكم جميعاً عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد وإننى لعلى يقين من أن القيم العظيمة التى نستقيها من تلك المناسبة الجليلة ستكون دافعاً لكم على مواجهة كافة التحديات.. فى تلك المرحلة التى نستهدف فيها مواصلة الإرتقاء والبناء .. من أجل رفعة وإزدهار وطن عزيز طاب ثراه بدماء الفداء وقدسته خُطى الأنبياء.. وكل عام وأنتم جميعاً بخير”.