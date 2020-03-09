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وزير الداخلية يكافئ 1069 شرطيًا.. وتكريم مجند أنقذ شخصًا من الانتحار

نظير جهودهم في حفظ الأمن خلال شهر فبراير.
أماني عوض 1:44 م, الأثنين, 9 مارس 20 1:44 م, الأثنين, 9 مارس 20

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وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمكافأة 1069 من رجال الشرطة بمديريات أمن: “القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بنى سويف، سوهاج، أسيوط، قنا، شمال سيناء”.

وإلى ذلك قطاعات الأمن العام، الأمن المركزى، مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، والإدارات العامة لشئون الأمانة العامة، مباحث الأموال العامة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة البيئة والمسطحات، للمرور.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها – اليوم الإثنين- إن ذلك يأتي نظرًا لجهودهم خلال شهر فبراير 2020، التي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.

فى سياق متصل، كرمت مديرية أمن القليوبية مُجند، لإنقاذه أحد الأشخاص حاول الانتحار بإلقاء نفسه بمياه نهر النيل لمروره بضائقة نفسية.

تكريم مجند شرطة

يأتي ذلك في إطار الانتشار الأمني المكثف لأجهزة وزارة الداخلية، بالشوارع والميادين لملاحظة الحالة الأمنية، والتعامل الفوري مع المواقف والحوادث الطارئة.

وكرم مدير أمن القليوبية، مجند من قوة معسكر قوات أمن شبرا الخيمة، والمعين خدمة تأمين معدية الطفل.

وكان المجند قد لاحظ إلقاء أحد الأشخاص نفسه من جوار المعدية بمياه نهر النيل “محاولاً الانتحار”.

وعلى الفور قفز المجند المذكور خلفه، وأمكن انتشاله وانقاذه قبل غرقه بمياه النهر.

وتبين أنه بحالة جيدة، وقال إنه ألقى نفسه بنهر النيل محاولاً الانتحار لمروره بضائقة نفسية، واتخذت كافة الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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