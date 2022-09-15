وزير الداخلية يصدق على تخريج الدفعة الخامسة من معاوني الأمن (صور)

صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الخميس- على تخريج الدفعة الخامسة من طلبة معاوني الأمن بإجمالي 1459 طالبًا و196 طالبة.

وأناب توفيق مساعد الوزير لقطاع التدريب، لحضور حفل تخريج طلبة الدفعة الخامسة بمقر معهدي معاوني الأمن وادى النطرون، السادس من أكتوبر، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وشهدت فعاليات حفل التخرج عددًا من العروض التدريبية التي تعكس مراحل إعداد خريجي معاهد معاوني الأمن، وتمت وفقًا لبرامج تدريبية وتعليمية على مدار فترة دراستهم من خلال تحويل الطلبة، من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية، وتدريبهم على كافة المهام والأعمال المنوط القيام بها وفقًا للمجالات الأمنية بمختلف قطاعات الوزارة، وصقل مهاراتهم للوصول إلى عنصر أمنى متميز.

وألقى مدير الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن، كلمة أكد خلالها على أن الخطط التدريبية المعتمدة تهدف إلى تدعيم قدرات رجال الشرطة، ورفع كفاءاتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التي تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والانضباط، من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة.

وشهدت فعاليات الحفل مراسم حلف اليمين، وتكريم أوائل الخريجين وسلام الشهيد والسلام الوطني.