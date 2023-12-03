وزير الداخلية يستقبل نظيره الفيتنامي: تضافر الجهود لمُحاصرة الظواهر الناجمة عن الإرهاب

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الأحد- اللواء تو لام وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبين خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات بالقضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأكد على اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال وأوجه التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية بشتى مجالات العمل الأمني، خاصة مُجابهة استخدامات التقنيات الحديثة بمجال مكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة، والتدريب في مجالات حفظ السلم والأمن الدوليين.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الإشتراكية للقاهرة، مؤكدًا حرصها على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية فيتنام الإشتراكية في ضوء علاقات الصداقة التي تربط البلدين.

وشدد على أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى مُختلف المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.