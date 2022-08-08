وزير الداخلية يستقبل نظيره الفلسطيني لتعزيز الشراكة الأمنية

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الإثنين- زياد هب الريح وزير الداخلية الفلسطيني، الذي يزور القاهرة على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين.

وأعرب الوزير الضيف عن سعادته بزيارة القاهرة، وتقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المستمرة لدعم ومساندة السلطة الفلسطينية في شتى المجالات.

وأشار إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية، وبخاصة بمجال تدريب كوادر الشرطة الفلسطينية بعدد من المجالات الشرطية.

وأشاد باهتمام وزارة الداخلية المصرية بالارتقاء بمستوى إعداد وتأهيل العنصر البشري، مما جعل معاهدها التدريبية وجهةً رئيسيةً للكوادر الأمنية العربية الراغبة في الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.

وأعرب وزير الداخلية، خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطيني للقاهرة، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين.

وأكد على إلتزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية لمواجهة ما يعترضها من تحديات، انطلاقًا من موقف الحكومة المصرية الداعم لأمن واستقرار الدولة الفلسطينية.

ولفت وزير الداخلية إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني، واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لاستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم بمجالات العمل الشرطي.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل، وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن العربية لدعم رسالة الأمن، والاستقرار في كافة الدول الشقيقة.