وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

اجتمع اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية ، مع مساعدي الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (فيديو كونفرانس) لاستعراض إستراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطط تأمين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ.

في بداية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمني، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات.

وأشار إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية، والتي أثرت بصورة مباشرة على اقتصاديات الدول.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط كافة صور الجرائم التموينية، واستمرار المبادرات الإجتماعية الهادفة لتوفير السلع الإستراتيجية، بأسعار مناسبة فى إطار التكافل مع المواطنين ورفع الأعباء عنهم.

وتابع الوزير عبر (فيديو كونفرانس) محاور الخطة الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، موجهًا على ضرورة التواجد الأمنى الميداني في إطار تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأمثل، فضلاً عن إتخاذ كافة التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة وإمتداد الإجراءات التأمينية لكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق إستمرار حالة الاستقرار الأمني.

وفي نهاية الاجتماع، أكد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية، معربًا عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.