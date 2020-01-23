وزير الداخلية يستعرض إنجازات الوزارة: حققنا انخفاضًا بمعدلات الجريمة

لفت إلى أن الوزارة حرصت في سبيل تحقيق نقلة نوعية فى كفاءة الأداء الأمني على التوسع باستخدام تطبيقات علوم الحاسب الآلى.

استعرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أبرز إنجازات الوزارة ورجال الشرطة في حفظ الأمن واستقرار الوطن، خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 68، داخل أكاديمية الشرطة، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير 1952.

فرض الأمن في الشارع المصري

وقال وزير الداخلية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي: “وسط كل هذه التحديات استطاعت الجهود الأمنية تحقيق المواجهة الحاسمة لكافة صور الجريمة الجنائية، وأنماطها من خلال انتهاج الأساليب العلمية المتطورة واستخدام التقنيات الحديثة فى مجال كشف الجرائم، وجمع المعلومات والأدلة الجنائية، وتطويعها لدعم خبرات ومهارات رجال الشرطة من منطلق أن مسار التطوير والتحديث لم يعد فقط سبيلاً لتحقيق الأهداف، بل هو بمثابة ركيزة أساسية لمواجهة كافة الجرائم والأنماط المستحدثة منها.

وأضاف أنه كان حصاد ذلك فرض الأمن فى الشارع المصرى، وتحقيق انخفاضاً بمعدلات الجريمة، وارتفاعاً فى نسب تفكيك وضبط البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية بصورة متميزة، الأمر الذى جعل مصر تتبوأ مرتبة متقدمة بين الدول الأكثر أمناً واستقراراً على مستوى العالم.

نقلة نوعية للوزارة في التحول الرقمي

ولفت إلى أن الوزارة حرصت في سبيل تحقيق نقلة نوعية فى كفاءة الأداء الأمني على التوسع باستخدام تطبيقات علوم الحاسب الآلى، وتقنيات شبكات المعلومات والإتصالات بهدف استكمال وتدقيق قاعدة البيانات والمعلومات، بالتنسيق مع وزارات الدولة المعنية، توافقاً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى فى كافة المجالات، فضلاً عن اتخاذ إجراءات الربط والتكامل مع النيابة العامة والمحاكم المختصة.

وأكد على جهود رجال الشرطة فى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية التى تتصل بسير الحياة اليومية للمواطنين، واعتبار ذلك محوراً أساسياً فى سياسات الوزارة، ما تترجمه الخدمات الأمنية التى تم ميكنتها، وإتاحتها للمواطنين سواء عبر المواقع الرسمية للوزارة، وتطبيق الهواتف المحمولة أو بالمواقع التى تقدم هذه الخدمات، ويجرى استكمال تلك الجهود بما يحقق التيسير بأداء الخدمة الأمنية وتحقيق الجودة، والاتقان فى معدلات تقديمها.

تدريبات لكوادر إفريقية

وتطرق الوزير إلى دور مصر المحورى على المستويين الإقليمى والدولى، حيث استقبلت المعاهد الشرطية العديد من الكوادر الأمنية من الدول العربية والإفريقية، للتدريب على مختلف المجالات الأمنية، فضلاً عن تنظيم الدورات التدريبية التخصصية بمجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وقيادة الوحدات الشرطية، المشاركة ببعثات حفظ السلام بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن حققته وزارة الداخلية من نجاحات رصدتها الأرقام والدلائل والاحصائيات كانت وبحق تتويجاً لجهود مضنية.

تطوير كفاءة الغنصر البشري

وتابع: حرصت الوزارة على الارتقاء بمعدلات الأداء ومواصلة تطوير كفاءة العنصر البشرى، من خلال انتهاج منظومة تدريبية متميزة وتعاون وتنسيق مع قواتنا المسلحة، في مواجهة الإرهاب البغيض وحماية الجبهة الداخلية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي -اليوم الخميس- حفل عيد الشرطة الـ 68، المقام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير عام 1952، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من رموز المجتمع والشخصيات العامة.

وكرم الرئيس عددًا من قيادات وضباط الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68.

ومنح الرئيس عدد من ضباط الشرطة، أنواط الامتيار تقديرًا لعطاءاتهم وجهودهم لحفظ الأمن، وبين المكرمين مدير أمن أسوان، ومديرية أمن الغربية، والعميد منار محمد من الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

وكرم عددًا من شهداء الشرطة وأهداهم وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، تقديرًا لأرواحهم التي بذلوها فداء للوطن.

يذكر أن معركة الإسماعيلية، راح ضحيتها 50 شهيدًا، إضافة إلى سقوط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة لهم.