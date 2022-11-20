وزير الداخلية يستعرض أوجه التعاون الأمني مع نظيره الجيبوتي

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الإثنين- سعيد نوح حسن وزير الداخلية بجمهورية جيبوتي، والوفد المُرافق، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية.

كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين.

وأكد على هتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية جمهورية جيبوتي للقاهرة، مؤكدًا على حرصها على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة جيبوتى في ضوء علاقات الصداقة التي تربط البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات بالمجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها، في ظل المُعطيات والتطورات التي استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية.