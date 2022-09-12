وزير الداخلية يجتمع بنظيره السنغافوري.. وإشادات بالاستقرار الأمني في مصر

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الإثنين- تيو تشي هين الوزير أول المُنسق للأمن الوطني بجمهورية سنغافورة، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وخلال اللقاء استعرض الجانبين عددًا من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المُشتـرك، وأعرب الوزير الضيف في بداية اللقاء عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة، والتي تأتي في إطار العلاقات المُتميزة التي تربط بين الجانبين.

وأشاد بالحالة الأمنية المُستقرة التي تشهدها البلاد حاليًا بفضل الجهود الأمنية المُتواصلة لأجهزة الشرطة المصرية.

وأكد على تطلعه إلى تعزيز وتطوير آُطر وآليات التعاون ومستويات التنسيق مع أجهزة الوزارة، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بمُكافحة الإرهاب، للاستفادة من الخبرات الأمنية المُتميزة لوزارة الداخلية المصرية بهذا المجال.

من جانبه، رحب وزير الداخلية بزيارة الوزير الضيف ومُرافقيه للقاهرة، مُشيرًا إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين، والتي انعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثُنائى في شتى المجالات.

وأكد حرصه على الارتقاء بمستويات التعاون الأمني، وتبادل المعلومات بمجالات مُكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بمُختلف أشكالها، للاستفادة من الخبرات الأمنية بالدول الصديقة.