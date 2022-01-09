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وزير الداخلية يتفقد إجراءات تأمين منتدى شباب العالم (صور)

قبل أيام من انطلاقه.
أماني عوض 1:13 ص, الأثنين, 10 يناير 22 1:13 ص, الأثنين, 10 يناير 22

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عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، اجتماعًا بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم (2022) في نسخته الرابعة، والذي ستنطلق خلال الفترة من 10 حتى 13 الجاري، بمدينة شرم الشيخ.

واطلع وزير الداخلية خلال الاجتماع على الإجراءات التى اعتمدها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المنتدى وجاهزية القوات.

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وشدد على إتخاذ أعلى درجات اليقظة والإنضباط والدقة لتنفيذ خطة التأمين بكفاءة وفاعلية.

وكلف القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة كافة المواقف، بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.

وأجرى الوزير جولة ميدانية بنطاق مدينة شرم الشيخ، لمتابعة استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم.

وتفقد خلالها عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة، ووجه خلال الجولة بإتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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