وزير الداخلية يتابع خطط تأمين انتخابات مجلس الشيوخ: إنفاذ القانون بكل حزم

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية -اليوم الأحد- اجتماعًا بمساعدي الوزير داخل مقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، والتقى بمديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ (2020).

اجتماع وزير الداخلية بمساعديه عبر فيديو كونفرانس

في بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتحقيق الأمن في كافة أنحاء البلاد، والتى أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وساهمت فى استقرار الشارع المصرى وتعزير مسيرة التنمية.

وأكد على مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل، لاسيما فى مجال تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة وإنفاذ قرارات حظر البناء.

خطط تأمين انتخابات مجلس الشيوخ

واستعرض الوزير الخطط الأمنية التى انتهت من إعدادها أجهزة الوزارة لتأمين إنتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.

وتابع عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.

تدعيم مقرات الانتخابات بتشكيلات سريعة

ووجه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامناً مع الإنتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ. جانب من اجتماع وزير الداخلية

وأكد على أهمية الاستفادة من التقنيات الأمنية الحديثة وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بالمديريات، مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الإنتخابات.

نقاط تفتيش وأكمنة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.

ووجه بالتواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادي، لمتابعة تنفيذ خطط تأمين العملية الإنتخابية من خلال توعية القوات والتحقق من المظهر الإنضباطى لها.

وزير الداخلية يشدد: حسن معاملة المواطنين وكبار السن

وأكد أن تعاون المواطنين عامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية، مشدداً على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، ولا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمحيط اللجان الإنتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين.

توفيق: رجال الشرطة قادرون على المواجهة

وفى نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية التى تفرضها المرحلة تتطلب العمل الدؤوب والانضباط في الأداء وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم.

وأعرب عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة تلك التحديات، ويبذلون فى سبيل ذلك جهودًا جبارة تستحق التقدير.