وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية من غرفة العمليات الرئيسية (فيديو)

تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، إجراءات تأمين سير العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، والمتصلة بغرف عمليات مديريات الأمن.

واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات الانتخابات الرئاسية، وتوفير الحماية والأمن للمواطنين المترددين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وتواصل الوزير مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.

ووجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.

وأشاد بما لمسه من إنضباط ودقة ومستوى متميز للقوات في تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.

وشدد على ضرورة الاستمرار في التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية، ترسيخًا لدعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن والتصدى الحاسم لأية محاولة تستهدف النيل من أمن الوطن ومقدراته واستحقاقاته.