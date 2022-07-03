وزير الداخلية يبحث مع نظيره النمساوي سبل تبادل الخبرات الأمنية

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الأحد- جيرهارد كارنير وزير الداخلية بجمهورية النمسا، والوفد المُرافق خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبين خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، إضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك.

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين.

وأكد على اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية النمسا للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة النمسا في ضوء علاقات الصداقة التى تربط بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمامه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات بالمجالات الأمنية محل الاهتمام المشترك.

وشدد على حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم الإلكترونية والمُنظمة بشتى أشكالها، خاصةً الهجرة غير الشرعية في ظل المُعطيات والتطورات التي استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية.