وزير الداخلية يبحث مع سفير الأردن تعزيز التعاون الأمني

المال- خاصاستقبل مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اليوم الثلاثاء، السفير، على العايد - سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة ، وقد تم خلال اللقاء إستعراض عدد من الموضوعات ذات الإهتمـام المشتـرك ، حيث أثنى السفير الأردنى على النجاحات الأمنية التى حققتها وزارة الداخلية المصرية على صعيد مكافحة الإرهاب

المال- خاص

استقبل مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اليوم الثلاثاء، السفير، على العايد – سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة ، وقد تم خلال اللقاء إستعراض عدد من الموضوعات ذات الإهتمـام المشتـرك ، حيث أثنى السفير الأردنى على النجاحات الأمنية التى حققتها وزارة الداخلية المصرية على صعيد مكافحة الإرهاب والتى كانت عاملاً رئيسياً فى إستعادة الأمن والإستقرار وتوفير مناخ آمن أتاح مواصلة جهود التنمية والبناء بخطوات متسارعة.

كما أكد السفير على إيجابية التطورات التى تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة وإستعادتها لريادتها ودورها الفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى مؤكداً على توافق الرؤى المصرية ــــــ الأردنية بشأن كافة القضايا المتصلة بالأمن القومى العربى ، وأعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون الأمنى مع أجهزة الأمن المصرية فى عدد من المجالات لمواكبة التحديات والتهديدات الأمنية التى إستجدت نتيجة للظروف الإقليمية الراهنة .

ومن جانبه أكد مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على تميز العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين ومحورية دورهما فى كافة قضايا الشرق الأوسط.

وأشاد بالرعاية التى توليها السلطات الأردنية للجالية المصرية المقيمة بالمملكة والتى تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين.

وأشار إلى حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة وترحيبها بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب الأردنى إنطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والإستقرار فى الدول العربية.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء مجمل التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمى وتأثير الصراعات الدائرة فى منطقة الشرق الأوسط على إنتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة مؤكداً على حتمية تضافر الجهود العربية والدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية وإتخاذ مواقف حاسمة تجاه مموليها وداعميها .