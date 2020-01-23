وزير الداخلية : وضع مصر متميز أمنيا واستراتيجيتنا تقوم على الضربات الاستباقية

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن الأحداث أثبتت روية الرئيس السيسي حيث تصاعدت حدة الإرهاب في العالم، موضحا أن وضع مصر متميز أمنيا ولازال مشيرا الى أن استراتيجية الوزارة تقوم على الضربات الاستباقية للعناصر الارهابية ورصد تلك العناصر التى تعمل على استقطاب الشباب ونشر الشائعات .

وأضاف خلال كلمة له أثناء الاحتفال بعيد الشرطة اليوم الخميس : سنعمل على دحر محاولات جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولاتها في زعزعة استقرار الوطن ،واستطاعت الوزارة تحقيق ذلك وسط كل التحديات حيث تم مواجهة كافة صور الجريمة ونعمل على الارتقاء بالخدمات الامنية التى تخدم المواطن من خلال الميكنة خلال التطبيقات الهاتفية بما يحقق التيسيير والجودة والاتقان.

وتابع : حرصنا على التوسع في علوم الحاسب الآلي وتوافقا مع اتجاه الدولة للتحول الرقمي وسوف يسطر التاريخ للرئيس قيادتكه في مرحلة كبري أعلى فيها مصلحة الوطن واثبت أن مصر شامخة وقوية ولاتنال منها موامرة الخائنين والطامعين .

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام حيث سيكرم عددا من أسر الشهداء .



ويأتى الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.



وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.