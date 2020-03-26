وزير الداخلية : نحرص على عدم تأثر الوضع الاقتصادي

شدد الوزير على حرص الشرطة المصرية أثناء تطبيق الحظر على عدم التأثير على الوضع الاقتصادي، وعلى توفير المستلزمات للمواطنين.

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الخميس، أنه تم البدء في تطبيق قرار حظر التجوال بحسم وأنه كان هناك استجابة كبيرة من المواطنين.

ونوه وزير الداخلية إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات، ومراعاة الحالات الاستثنائية التي يتم تسييرها.

وشدد على حرص الشرطة المصرية أثناء تطبيق الحظر على عدم التأثير على الوضع الاقتصادي، وعلى توفير المستلزمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي انعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم عقده عبر الفيديوكونفرانس تفاديًا لفيروس “كورونا” المستجد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أن عقد اجتماع الحكومة بتقنية الفيديوكونفرانس رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، ولاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي.

وأكد مدبولي على أن الحكومة حريصة على متابعة وتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء على أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً هدفها الحد من التجمعات، ومنع الاختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص عل ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، وخاصة في العمل بالمصانع، مشددا على أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة.

وقال إن نفس التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها وبما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروعات.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تخفيض عدد العاملين بالجهات الادارية الحكومية إلى أقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، و تقليل الاختلاط.

ووجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، إلى الموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة إلى أخرى، لتقليل التنقلات والحركة.