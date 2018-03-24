وزير الداخلية من موقع التفجير بالإسكندرية: سنتصدى بحزم وحسم

المال- خاص تفقد وزير الداخلية، مجدى عبد الغفار، موقع الحادث الذى شهدته منطقة سيدى جابر بالإسكندرية صباح اليوموالتقى بعدد من القيادات الأمنية بموقع الحادث ووجه بسرعة إضطلاع فرق البحث المشكلة من الأجهزة المعنية، بالعمل على سرعة الوقوف على أبعاد الحادث وملابساته وتحديد العناصر الضالعة فى ارتكا

المال- خاص

تفقد وزير الداخلية، مجدى عبد الغفار، موقع الحادث الذى شهدته منطقة سيدى جابر بالإسكندرية صباح اليوم

والتقى بعدد من القيادات الأمنية بموقع الحادث ووجه بسرعة إضطلاع فرق البحث المشكلة من الأجهزة المعنية، بالعمل على سرعة الوقوف على أبعاد الحادث وملابساته وتحديد العناصر الضالعة فى ارتكابها وضبطهم .

وأكد وزير الداخلية أن الحادث ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة أمن وإستقرار البلاد ، والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصرى نحو إستكمال مسيرة بناء المستقبل.

كما أكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى محاربة الإرهاب وأن تلك الأعمال الجبانه لن تنال من عزيمة رجال الشرطة فى حربهم ضد الإرهاب مهما تعاظمت التحديات.

ووجه الوزير بالتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية محاولة تستهدف أمن الوطن والمواطنين

.كما توجه بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيدين ودعا الله العزيز القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته

كما قام بزيارة المصابين فى الحادث بمستشفى مصطفى كامل حيث يتلقون العلاج اللازم وتمنى لهم الشفاء العاجل

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