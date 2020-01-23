وزير الداخلية للسيسي: التاريخ سيشهد قيادتكم للوطن في مرحلة مصيرية وإعلاء سيادته

خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 68، اليوم الخميس.

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: “التاريخ سيشهد لكم قيادتكم للوطن في مرحلة من أدق مراحل التحديات الكبرى والمصيرية، والتى أعليتم فيها السيادة الوطنية فوق كل اعتبار ومواجهة المخاطر الجسام بكل عزم وإصرار.

وزير الداخلية: مصر شامخة بأبنائها

وتابع وزير الداخلية، خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 68، اليوم الخميس: “أثبتم أن مصر شامخة بأبنائها قوية بمبادئها لا تنال منها مؤامرات الغادرين، مهما بلغت وأحقاد الطامعين مهما تعاظمت حفظ الله مصرنا الحبيبة بكم، وحفظكم الرئيس لمصر قائداً راعياً للتنمية والاستقرار، سنداً للحق والعدل.

الوزير: كلفت بجعل أمن مصر في قلب العمل الوطني

وأضاف الوزير: كان تكليف بأن يكون أمن مصر في قلب العمل الوطني، وبمقدمة أولوياته وانطلقت الخطط الأمنية في تنفيذ ذلك بكل دقة وإتقان، ليظهر وجه مصر الحضاري، وصورتها الحقيقية للعالم بأسره كمنارة تجتمع فيها الشعوب عبر مؤتمرات ومنتديات إقليمية ودولية لمناقشة طموحات ورؤى تحقيق التنمية والأمن والسلام.

دحض المحاولات الخبيثة للإرهاب

وأكد الوزير أن السياسة الأمنية ستظل تعمل بقوة لتحقيق المزيد من الكفاءة في الأداء، وتطوير الإجراءات الوقائية والاحترازية لدحض المحاولات الخبيثة والمستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تدير حركات التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها للنيل من استقرار الدولة المصرية، في ظل عوامل متداخلة لمناخ إقليمى يسوده الإضطراب والعنف ويتيح للإرهاب فرص الدفع بظلاله السوداء.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي -اليوم الخميس- حفل عيد الشرطة الـ 68، المقام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير عام 1952، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من رموز المجتمع والشخصيات العامة.

بدأ الحفل، بتقديم الفنان مصطفى حجاج وهبة مجدي، أغنية بعنوان “هنا مصر”، لإبراز دور الأمن في حياة المجتمع، إضافة إلى عدد من العروض الفنية التي تبرز جهود الوزارة في حفظ الأمن، والتصدي للخارجين عن القانون.

وحكى الفنان الكبير أمير كرارة، قصة أسرة الشهيد وائل طاحون، التي استشهد وبعده زوج ابنته الشهيد ماجد عبد الرازق، وقرر بعدها ابنه وائل طاحون الالتحاق بكلية الشرطة، لاستكمال مسيرة والده.

وكرم الرئيس عددًا من قيادات وضباط الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68.

ومنح الرئيس عدد من ضباط الشرطة، أنواط الامتيار تقديرًا لعطاءاتهم وجهودهم لحفظ الأمن، وبين المكرمين مدير أمن أسوان، ومديرية أمن الغربية، والعميد منار محمد من الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

وكرم عددًا من شهداء الشرطة وأهداهم وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، تقديرًا لأرواحهم التي بذلوها فداء للوطن.

يذكر أن معركة الإسماعيلية، راح ضحيتها 50 شهيدًا، إضافة إلى سقوط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة لهم.