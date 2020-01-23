وزير الداخلية للسيسي: أثبتت الأحداث رشد رؤيتكم وعصفت باستقرار أوطان

وزير الداخلية، في كلمته خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68، اليوم الخميس.

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: أثبتت الأحداث رشد رؤيتكم، ومضت المتغيرات العالمية والإقليمية المحيطة في تسارع محموم، وعصفت باستقرار أوطان كانت مستقرة، وضاعت بسببها سيادة دول”.

وقال وزير الداخلية، في كلمته خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68، اليوم الخميس: “بأصدق معاني الترحيب وكل التقدير لتشريفكم احتفالنا بعيد الشرطة، والذى يوافق الذكرى الثامنة والستين لمعركة الإسماعيلية المجيدة”.

وتابع الوزير: تلك الذكرى الغالية في سجل الوطنية المصرية، والتى رسخت فيها بطولات رجال الشرطة قيم التضحية والفداء، والاستبسال دفاعاً عن تراب هذا الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور، شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

وأضاف الوزير، في تلك المناسبة الوطنية التى يحفظها التاريخ للشرطة المصرية أبعث برسالة تقدير وعرفان لكل رجال الشرطة على امتداد مواقع العمل الأمني فى كافة أرجاء البلاد، وهم يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وتوجه بتحية تقدير إلى قواتنا المسلحة الباسلة التى تجسد في تلاحمها مع وزارة الداخلية، أصدق علاقات التكامل والترابط الوثيق بين الأمن بجناحيه الداخلى والخارجى.

وتابع: كل الوفاء والتوقير لشهدائنا الأبرار فى معارك النضال الوطني، وفى ملاحم العمل الأمنى داعين المولى عز وجل أن يكون أداؤنا وجهدنا متصلاً بعطائهم وتضحياتهم الغالية”.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي -اليوم الخميس- حفل عيد الشرطة الـ 68، المقام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير عام 1952، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من رموز المجتمع والشخصيات العامة.

بدأ الحفل، بتقديم الفنان مصطفى حجاج وهبة مجدي، أغنية بعنوان “هنا مصر”، لإبراز دور الأمن في حياة المجتمع، إضافة إلى عدد من العروض الفنية التي تبرز جهود الوزارة في حفظ الأمن، والتصدي للخارجين عن القانون.

وحكى الفنان الكبير أمير كرارة، قصة أسرة الشهيد وائل طاحون، التي استشهد وبعده زوج ابنته الشهيد ماجد عبد الرازق، وقرر بعدها ابنه وائل طاحون الالتحاق بكلية الشرطة، لاستكمال مسيرة والده.

وكرم الرئيس عددًا من قيادات وضباط الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68.

ومنح الرئيس عدد من ضباط الشرطة، أنواط الامتيار تقديرًا لعطاءاتهم وجهودهم لحفظ الأمن، وبين المكرمين مدير أمن أسوان، ومديرية أمن الغربية، والعميد منار محمد من الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

وكرم عددًا من شهداء الشرطة وأهداهم وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، تقديرًا لأرواحهم التي بذلوها فداء للوطن.

يذكر أن معركة الإسماعيلية، راح ضحيتها 50 شهيدًا، إضافة إلى سقوط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة لهم.