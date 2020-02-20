سيـــاســة

وزير الداخلية لـ«بن كومان»: تعاون أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية ركيزة أساسية (صور)

ناقش الطرفان الإعداد للاجتماع الوزاري السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر المقبل.
أماني عوض 12:04 م, الخميس, 20 فبراير 20 12:04 م, الخميس, 20 فبراير 20

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استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية – اليوم الخميس- الدكتور محمد بن على كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يزور القاهرة حاليًا للإعداد للاجتماع الوزارى السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر المقبل.

وخلال اللقاء، تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزارى المقبل للمجلس.

واستعرض الجانبين، سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني العربي المشترك، وذلك لمواجهة التحديات التي أفرزتها الظروف السياسية الراهنة، وأدت إلى انتشار الفكر المتطرف وبعض الظواهر الإجرامية المستحدثة.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية بالدور التنسيقى الفاعل الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تدعيم التعاون الأمني العربي متعدد الأطراف، ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الارتقاء بالأداء الأمني.

وأكد وزير الداخلية، أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة، يُعتبر ركيزة أساسية في إستراتيجية الوزارة من منطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية – من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع محيطها العربي.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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