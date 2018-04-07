وزير الداخلية في الكاتدرائية للتهنئة بعيد القيامة

حسين رجب قام اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اليوم السبت بزيارة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيدووفق بيان للداخلية، أعرب وزير الداخلية عن خالص تهانيه وكامل هيئة الشرطة

حسين رجب

قام اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اليوم السبت بزيارة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد



ووفق بيان للداخلية، أعرب وزير الداخلية عن خالص تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد القيامة المجيد

وأشاد الوزير بالدور الذى تقوم به الكنيسة المصرية فى تعزيز الوحدة الوطنية والشعور الوطنى ووحدة وإستقرار البلاد.

وأكد أن الشعب المصرى تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وإيمانه بوطنه من إفشال المخططات التى يتعرض لها والتى تهدف إلى تفتيت البنية الإجتماعية التى ميزت المجتمع المصرى عبرالتاريخ

وأشاد بمواقف الشعب المصرى وصموده الإستثنائى الذى يظهره بمختلف مكوناته فى مواجهة تلك المخططات التى تستهدف النيل من إستقرار الدولة المصرية.



من جانبه أشاد البابا تواضروس الثانى بالدور الوطنى للشرطة المصرية

وأكد أن ما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات وشهداء يعتبر نموذجاً مشرفًا فى التضحية والدفاع عن الوطن، معرباً عن ثقته فى قدرة رجال الشرطة على تحقيق الأمن والأمان للشعب المصري

ووفق بيان للكنيسة الأرثوذكسية، دار الحوار بين البابا والضيوف المهنئين حول ضرورة خلق وعي وطني من خلال برامج تربوية تعلي قيمة الانتماء للوطن وتحث على الاجتهاد في العمل وتنمية الوعي والثقافة لدى المصريين في الداخل والخارج من خلال الأدوات الإعلامية المتنوعة

