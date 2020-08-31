وزير الداخلية : جاهزون لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء في أي مكان

أكد محمود توفيق وزير الداخلية على أن إجراءات الإزالة تتم حالياً لكل المخالفات، وأن التنسيق يتم مع الجهات المعنية، ويتم تأمين أعمال الإزالات.

وتابع أن التنسيق يتم مع جهات الولاية للمساعدة في رصد المخالفات، وأنه تم أيضاً ضبط عدد من كبار المخالفين من المقاولين وغيرهم، وتم عرضهم على النيابة العسكرية.

وزير الداخلية قال ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم ؛ لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، التي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي.

وانعقد الاجتماع بالإضافة إلى وزير الداخلية بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح مدير إدارة المساحة العسكرية.

وأكد وزير الداخلية أنه سيتم تشكيل وحدة مختصة تنسق مع الوحدات المركزية في المحافظات بشأن مخالفات البناء، وتتلقي إخطارات المخالفات.

وأضاف أنه سيتم تجهيز قوات تأمين أعمال الإزالات في أقل فترة زمنية، وأكد : نحن جاهزون لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء في أي مكان.

وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود بالقانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سوف يتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

وأشاد رئيس الوزراء بأداء منظومة المتغيرات المكانية في المحافظات، موجها بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، على أن يتم تكليف كوادر تكون مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، وتدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، وتعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن على مستوى الجمهورية.