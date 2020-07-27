وزير الداخلية الكويتي: القانون سيواجه المواطن المعتدي على الشاب المصري

بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت وليد صلاح،

أكد الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت وليد صلاح، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، أكد أنه سيتم تطبيق القانون على المواطن الكويتي الذي اعتدى عليه.

وأضاف الشاب وليد صلاح – في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت مساء الأحد – أنه لم يبادل المواطن الكويتي الاعتداء، احتراما لكبر سنه ووجود أسرته برفقته.

وأعرب عن شكره لمدير جمعية ناصر الأحمد التعاونية التي يعمل بها،لتضامنه معه، وتهديده بالاستقالة في حالة عدم حصوله على حقوقه كاملة، كما أعرب عن شكره لرجال القنصلية المصرية في الكويت لسرعة تواصلهم معه.