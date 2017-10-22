وزير الداخلية السعودي يعزي نظيره المصري في شهداء الواحات

خاص تلقى مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الأحد، من الأمير، عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية، وفق بيان للداخليةوأعرب بن نايف عن إدانته لحادث الواحات الإرهابى الغاشم الذى استشهد وأصيب خلاله عدد من رجال الشرطة ، وتقدم بخالص تعازية لشهداء

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تلقى مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الأحد، من الأمير، عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية، وفق بيان للداخلية

وأعرب بن نايف عن إدانته لحادث الواحات الإرهابى الغاشم الذى استشهد وأصيب خلاله عدد من رجال الشرطة ، وتقدم بخالص تعازية لشهداء الواجب.

وكانت الداخلية أعلنت استشهاد 16 شرطيا وإصابة 13 آخرين وفقدان ضابط، ومقتل وإصابة 15 إرهابيا في اشتباكات وقعت بمنطقة الواحات

وأكد وزير الداخلية السعودي مساندة المملكة العربية السعودية لكل ماتتخذه الدولة المصرية من إجراءات لمكافحة الإرهاب وحماية أمنها وإستقرارها .

وأعرب مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال الإتصال عن خالص تقديره لوزير داخلية السعودية، على تعازيه ومشاعره الصادقة ، مشيراً إلى ما تعكسه من قوة وعمق العلاقات المصرية السعودية .