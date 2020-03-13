وزير الداخلية الأسترالي يعلن إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحي

أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون أن الفحوص أكّدت إصابته بفيروس كورونا . ونشر حساب «إندبندنت عربية» على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خبرا أكد فيه إصابة داتون بفيروس كورونا وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى. https://twitter.com/IndyArabia/status/1238373085117644800 وكان نجم هوليوود توم…

أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون أن الفحوص أكّدت إصابته بفيروس كورونا .

ونشر حساب «إندبندنت عربية» على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خبرا أكد فيه إصابة داتون بفيروس كورونا وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى. أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون أن الفحوص أكّدت إصابته بفيروس كورونا وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى



كل التطورات عن انتشار الفيروس في هذه التغطية المباشرة 👇https://t.co/hXWeydKnED #اندبندنت_عربية_تغنيك pic.twitter.com/Jk3Ww5L4jU— Independent عربية (@IndyArabia) March 13, 2020

وكان نجم هوليوود توم هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، قد كشف أمس عن أنه وزوجته ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.

واستشار هانكس وزوجته، وكلاهما في الثالثة والستين، الطبيب بعد إصابتهما بأعراض تشابه أعراض البرد في كوينزلاند، حسبما قال على إنستغرام.

وأضاف هانكس أنه وزوجته سيمضيان بعض الوقت في عزلة.

وكان هانكس وزوجته في “ساحل الذهب” في أستراليا، حيث يعمل هانكس في فيلم عن حياة إلفيس برسلي.

وكتب هانكس على إنستغرام “شعرنا ببعض التعب، كما لو كنا أُصبنا بالبرد، وببعض الأوجاع الجسدية. أصيبت ريتا ببعض الرعشة المتقطعة وببعض الارتفاع في درجة الحرارة”.

وأضاف “للاحتياط كما ينبغي، وكما يتطلب الأمر في الوقت الحالي، أجرينا فحوص فيروس كورونا وثبتت إصابتنا”.

وقال هانكس، الذي من بين أفلامه “فورست غامب” و”إنقاذ الجندي رايان”، إنه سيطلع الناس على تطورات الموقف.

وأضاف: “سنكون تحت الملاحظة الطبية ومعزولين طوال الوقت الذي تتطلبه السلامة العامة. ليس بوسعنا فعل أكثر من متابعة الموقف يوما بيوم. أليس كذلك؟”

وقالت وورنر براذرز، الشركة المنتجة للفيلم “صحة وسلامة أفراد شركتنا تأتي أولا في المقام الأول، ونحن نتخذ احتياطات لحماية جميع من يعملون في الأعمال التي ننتجها في شتى بقاع العالم”.

وقالت وسائل الإعلام المحلية الأسترالية إن الفيلم الذي لم يعلن اسمه بعد، ويخرجه الأسترالي باز لورمان، تم إيقافه بصورة مؤقتة.

وقدمت ويلسون، وهي مغنية وممثلة، حفلات في فندق بريزبين إمبرويام وفي دار أوبرا سيدني الأسبوع الماضي.

وسجلت أستراليا أكثر من 130 حالة لفيروس كورونا.

وأدى تفشي كورونا إلى إغلاق جميع المتاجر في إيطاليا، بخلاف متاجر الطعام والأدوية، في أشد الاجراءات المتخذة في أوروبا حتى الآن مع تزايد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب السفر من معظم الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة مدة 30 يوما، بدءا من الجمعة.