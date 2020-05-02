وزير الداخلية الأسبق يسرد تفاصيل محاولة اغتياله ويشيد بالمشهد في مسلسل الاختيار

أكد أن المسلسل جاء في توقيت مناسب جدا واتسم بالحقيقية وصور الحادثة بواقعية شديدة موضحا أنه عمل فني ضخم

قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق إن محاولة اغتياله الى شارك فيها هشام عشماوي وصورها مسلسل الاختيار تمت بنصف طن من المتفجرات وكانت قوة الانفجار شديدة وتسببت في قذف محرك سيارة الإرهابي للطابق الثاني عشر، موضحا أن سائق سيارته أصيب .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسوليتي على قناة صدى البلد أنه رفض الخروج من زجاج السيارة رغم أن “موكت السيارة كان يحترق” موضحا أنه انتظر لمدة 10 دقائق حتى يخرج من باب السيارة .

وأوضح وزير الداخلية الأسبق : كان وقت التفجير صعب وكنت كأني داخل جهنم وكانت لحظة صعبة جدا لكن الأمن الوطنى حل الموضوع خلال 48 ساعة .

وأكد أن المسلسل جاء في توقيت مناسب جدا واتسم بالحقيقية وصور الحادثة بواقعية شديدة موضحا أنه عمل فني ضخم مشيرا الى الرئيس اطمئن على صحته بعد الحادث .