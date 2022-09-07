وزير الخارجية يُشارك بجلسة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف في إطار منتدى مصر للتعاون الدولي

شارك سامح شكري وزير الخارجية بجلسة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف في إطار منتدى مصر للتعاون الدولي.

وأكد وزير الخارجية اقتناع مصر الكامل بضرورة التعاون بين جميع الأطراف، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل نجاح عمل المناخ.

كما استعرض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 حول سبل حشد تمويل المناخ اللازم بهدف تنفيذ تعهدات المناخ، خاصة فيما يتعلق بتمويل إجراءات التكيُف وتخفيف تداعيات تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار.

شكري يلتقي وزير الخارجية الأردني على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب

‏عقد سامح شكري وزير الخارجية اجتماعا مع نظيرة الأردني على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وكتب السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «تشاور وتنسيق دائم بين وزيرى خارجية مصر والأردن لدعم القضايا العربية والحفاظ على التوافق العربى صورة من كواليس اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم تحمل الكثير من معاني الأخوة والتضامن».

انسحاب مصر من اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الليبية

قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب ناقش اليوم سبل تطوير العمل العربي المشترك، وتوحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات المشتركة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته المنقوش التي ترأست اجتماع الدورة الـ158 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية مع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، في ختام الاجتماع الوزاري العربي.

وقالت المنقوش: «نأمل في انتهاج سبل الحوار، ونؤمن أن المصير المشترك يحتم علينا التعاون في مواجهة التحديات كافة».

وردًا على سؤال حول أسباب عدم اعتذار ليبيا عن رئاسة مجلس الجامعة العربية تجنبًا لحدوث أزمة، أجابت قائلة: «ما حدث ليس أزمة بل هو اختلاف في وجهات النظر، كانت هناك وجهة نظر سياسية معينة ووجهة نظر أخرى، واستمرت الدورة برئاسة ليبيا».

وأضافت: «نحترم موقف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بمغادرة الاجتماع ولكن لا نتفق معه»، معتبرة أن تمثيلها للوفد الليبي في الاجتماع يتفق مع المواثيق الدولية وميثاق الجامعة العربية، والاتفاقات السياسية الليبية التي أُبرمت برعاية الأمم المتحدة، على حد قولها، وأردفت قائلة: «نتمنى أن نصل لحوار واتفاق حول هذه المسألة».