وزير الخارجية يوجه رسالة لعدم تشتيت الانتباه عن عمل المناخ قبل مؤتمر COP27

وجه سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، رسالة خاصة حول أهمية عدم تشتيت الانتباه عن عمل المناخ الدولى.

وزير الخارجية: مضاعفة الجهود لمواجهة تغير المناخ

وناشد وزير الخارجية خلال رسالة مسجلة بالفيديو، اليوم، الاثنين، كل الدول والأطراف المعنية مضاعفة الجهود على نحو يلبي نداء الملايين حول العالم بالتحرك بشكل عاجل لمواجهة تغير المناخ.

وتستضيف مصر أعمال مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمتبقي على انطلاقه 50 يوما.

قال أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إن الكوارث المناخية والارتفاع الهائل في أسعار الوقود، أوضحت الحاجة إلى “إنهاء إدماننا العالمي للوقود الأحفوري”، مشددا على أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وبناء القدرة على الصمود، وتوسيع نطاق التكيف.

وأضاف لو أننا استثمرنا بشكل كبير في الطاقة المتجددة في الماضي، لما كنا في خضم حالة طوارئ مناخية الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، لافتا إلى أن تحقيق انتقال عادل ومنصف للطاقة يمثل “أحد أكبر التحديات التي تواجه عالمنا”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن مصادر الطاقة المتجددة هي “المسار الوحيد الموثوق” في سبيل تحقيق أمن حقيقي واستقرار الأسعار في مجال الطاقة، وفرص العمل المستدامة، وأكد على ضرورة أن تزيد حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء العالمية من حوالي 30 في المائة اليوم إلى أكثر من 60 في المائة في عام 2030 و90 في المائة في عام 2050.

وأكد أنه يجب على القادة في قطاع الأعمال وكذلك الحكومات التوقف عن التفكير في مصادر الطاقة المتجددة كمشروع بعيد عن المستقبل. لا يمكن أن يكون هناك مستقبل بدون مصادر الطاقة المتجددة.