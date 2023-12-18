وزير الخارجية يوجه التهنئة للرئيس السيسي على نجاح التجربة الديمقراطية المصرية

بعث سامح شكري، وزير الخارجية، يوم 18 ديسمبر الحالي، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باسمه وباسم أعضاء وزارة الخارجية المصرية، بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري في فخامته وفوزه العظيم والمُقدَّر في الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

كما وجّه وزير الخارجية التهنئة للرئيس على نجاح التجربة الديمقراطية المصرية البازغة، والتي عكستها نسبة المشاركة التاريخية وغير المسبوقة في الانتخابات من جانب الناخبين، مؤكدًا ما عكسته نتيجة الانتخابات من ثقة الشعب المصري في فخامته، رئيسًا وقائدًا للوطن خلال مسيرته خلال الأعوام المقبلة.

وأعاد الوزير سامح شكري تأكيد تعهد والتزام وزارة الخارجية الدائم بالحفاظ على مقدَّرات الوطن وحماية مصالحه تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل أن يسدّد على طريق الحق خُطاه، وأن تظل مصر دائمًا تتبوأ موقعها الرائد بين سائر الأمم والشعوب.