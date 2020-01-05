سيـــاســة

وزير الخارجية يواصل اتصالاته مع الشركاء الدوليين حول تطورات الشأن الليبي

أجري الوزير سامح شكري أمس واليوم اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي
سمر السيد 9:44 م, الأحد, 5 يناير 20 9:44 م, الأحد, 5 يناير 20

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واصل وزير الخارجية سامح شكري اتصالاته المكثفة مع الشركاء الدوليين حول التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري أجرى أمس واليوم اتصالات هاتفية مع كل من “لويجي دي مايو” وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، و”جان-إيف لودريان” وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أنه تم التأكيد خلال الاتصالات على رفض أي تدخُل عسكري في ليبيا.

وتم الاتفاق على ما يمثله التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها.

كما تم التشديد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص التوصُل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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