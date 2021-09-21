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وزير الخارجية ينعي المشير طنطاوي : فقدت مصر قامة من قامات العمل الوطني المخلص

قال وزير الخارجية إنه سيظل اسم المشير طنطاوي خالدًا في ذاكرة هذا الوطن ورمزًا من رموز قادة القوات المسلحة المصرية البواسل
سمر السيد 3:59 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 3:59 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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ينعى وزير الخارجية سامح شكري ووزارة الخارجية ، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية :” لقد فقدت مصر اليوم قامة من قامات العمل الوطني المُخلص ورمزًا من رموز القوات المسلحة المصرية أفنى حياته دفاعًا وتفانيًا عن هذا الوطن وقضاياه؛ فكما كان المشير طنطاوي بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة الذين ساهموا بجهدهم المخلص في صنع السلام، ساهم أيضًا بقيادته الحكيمة في العبور بالبلاد إلى بر الأمان في مرحلة تاريخية شديدة الدقة شابتها ظروف استثنائية كادت تحدق بالوطن ومقدراته”.

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وإذ يتقدّم وزير الخارجية سامح شكري، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، وللقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا المُصاب الجلل، فإنه ليدعو المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال إنه سيظل اسم المشير طنطاوي خالدًا في ذاكرة هذا الوطن ورمزًا من رموز قادة القوات المسلحة المصرية البواسل.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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