وزير الخارجية يلتقى القائد الأعلى لعمليات حلف الناتو

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري استقبل صباح اليوم الخميس دنيس ميرسيه القائد الأعلي لعمليات التحول بحلف الناتو الذي يقوم بزيارة مصر حاليا، حيث تناولا سبل تعزيز العلاقات بين مصر والحلف الأطلسي خاصة في أعقاب ترفيع العلاقات بينهما بإقامة تمثيل دبلوماسي مصري لدي الحلف منذ منتصف يناير 2017.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول محاور التعاون بين مصر والحلف، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، فضلا عن التشاور حول القضايا والأزمات الإقليمية.

كما أعرب شكرى عن تطلع مصر لتدعيم صيغة الحوار السياسي بين مصر والحلف على كل المستويات، مشيرا إلي نماذج ناجحة من التعاون بينهما مثل برنامج إزالة الألغام من الصحراء الغربية،

والتعاون في ضبط الحدود.

من جانبه،ثمّن القائد الأعلي لعمليات حلف الناتو المواقف المصرية المتوازنة في المنطقة والتي تهدف إلي تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، لاسيما مساعي التقريب بين الفرقاء في ليبيا وصولا إلي تطبيق كامل لاتفاق الصخيرات باعتباره الإطار العام لحلحلة الأزمة الليبية، حيث استمع إلى شرح من وزير الخارجية حول مستجدات الوضع في ليبيا، واستضافة القاهرة لاجتماعات الفصائل الليبية المختلفة.

كذلك أشاد ميرسيه بالرؤية المصرية الشاملة لمحاربة الإرهاب من جميع النواحى الفكرية والمالية والتنظيمية، معربا عن تعازيه فى ضحايا حادث​المنيا الأخير، مؤكدا دعم الحلف لمصر في حربها ضد الإرهاب.