وزير الخارجية يفتتح مركزا للغسيل الكلوي ومكتبة إلكترونية في بوروندي

سمر السيدتواصلت فعاليات زيارة وزير الخارجية سامح شكري الحالية إلى جمهورية بوروندي خلال الفترة من 17 – 18 أبريل 2018.وافتتح وزير الخارجية اليوم 18 أبريل، أحد المركزين المصريين للغسيل الكلوي، اللذين تم تمويلهما من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بكل من المس

سمر السيد

تواصلت فعاليات زيارة وزير الخارجية سامح شكري الحالية إلى جمهورية بوروندي خلال الفترة من 17 – 18 أبريل 2018.

وافتتح وزير الخارجية اليوم 18 أبريل، أحد المركزين المصريين للغسيل الكلوي، اللذين تم تمويلهما من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بكل من المستشفى العسكري والشرطي، وذلك بحضور الآن إيميه نياموتويه وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي البوروندي، وعدد من كبار المسئولين بالدولة.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن إنشاء مركزيّ الغسيل الكلوي يأتي في إطار التعاون الطبي الوثيق بين البلدين عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والتي ستقوم أيضًا بتوفير التدريب اللازم للأطباء العاملين بالمركزين.

وأشار إلى الاهتمام المصري بمساعدة الأشقاء في بوروندي على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث أعلن وزير الخارجية خلال الزيارة إنشاء مركز لحضانات الأطفال في المستشفى المركزي بمحافظة “نجوزي”، بالإضافة إلى المستشفى المصري الحالي في مدينة “بوروري” بجنوب البلاد منذ عام 2008، وقيام الكنيسة القبطية بتسيير قوافل طبية أربع مرات سنويًا إلى بوروندي.

وأكد أبو زيد أن فعاليات الزيارة شملت أيضا افتتاح مكتبة إلكترونية بمقر السفارة المصرية في بوروندي، والتي جاء إنشاؤها بمبادرة من السفارة بهدف المساهمة في نقل المعرفة والثقافة في مختلف المجالات إلى المواطنين البورونديين، كما قام وزير الخارجية بتفقد بحيرة تنجانيقا خلال الزيارة، والتي تعد ثاني أكبر بحيرة طبيعية في العالم.