سيـــاســة

وزير الخارجية يعقد مع نظيره الغيني جلسة مباحثات لدفع التعاون الثنائي ومناقشة القضايا القارية

أعرب الوزيران عن اهتمامهما بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية بين البلدين بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المُميزة
سمر السيد 4:57 م, الأثنين, 15 مارس 21 4:57 م, الأثنين, 15 مارس 21

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التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، نظيره الغيني كوناكري الدكتور “إبراهيم كابا”، لبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية، وتناول قضايا القارة التي تشغل اهتمام الدولتيّن.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قدم التهنئة لنظيره الغيني على تقلده مهام منصبه الجديد كوزير للخارجية منذ فبراير 2021، وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس “ألفا كوندي” رئيس جمهورية غينيا.

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وأضاف المٌتحدث الرسمي أن الوزيرين أعربا عن اهتمامهما بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية بين البلديّن بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المُميزة.

وأشار الوزير شكري إلى استعداد مصر للتعاون مع غينيا في مجال بناء القدرات، ونقل الخبرات لها في مختلف الجوانب الفنية من خلال البرامج التدريبية التي تُنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إضافة إلى اهتمام مصر بالمساهمة في تطوير جامعة جمال عبد الناصر في كوناكري لتكون منارة تعليمية وثقافية، ليس فقط للشعب الغيني ولكن للقارة الأفريقية ككل.

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وفيما يتعلق بالقضايا والملفات القارية، ذكر السفير أحمد حافظ أن المُباحثات تناولت أيضاً الجهود الإقليمية لمجابهة التنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة التي تنشط في منطقة الساحل الأفريقي، فضلاً عن الموضوعات التي تُمثل أولوية للاتحاد الأفريقي وأبرزها تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي من خلال التركيز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي ستُسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتخلق فرص العمل لأبناء القارة.

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كما شدد الجانبان خلال المُحادثات على أهمية ضمان حصول القارة على حصة كافية من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بشكل يُلبي احتياجات الشعوب الأفريقية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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