سيـــاســة

وزير الخارجية يشيد بدور “الأونروا” فى تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين

أكد وزير الخارحية ،على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الدولية لضمان استدامة الخدمات الحيوية في مناطق عمليات الوكالة ، خاصةً في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.
سمر السيد 1:38 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 1:38 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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 التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ، على هامش زيارته الحالية إلى الأردن، فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، بأن الوزير شكري أشاد بالدور الإنساني المهم الذي تضطلع به الوكالة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ودعم مصر لها.

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وأضاف أن وزير الخارجية أكد على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الدولية لضمان استدامة خدماتها الحيوية في مناطق عملياتها، خاصةً في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

وأشار “حافظ” إلى أن المفوض العام للأونروا عبَّر، من جانبه، عن تقديره لدور مصر الداعم للوكالة، فضلًا عن جهودها المستمرة تجاه القضية الفلسطينية وإرساء السلام في الشرق الأوسط.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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