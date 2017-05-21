وزير الخارجية يشارك في مؤتمر رودس للأمن والاستقرار

المال - خاصيتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، غدًا الإثنين، إلى جزيرة رودس اليونانية، للمشاركة في مؤتمر رودس للأمن والاستقرار الذي ينعقد خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو الجاري، بمشاركة عدد كبير من وزراء خارجية دول منطقة المتوسط.وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المؤتمر

المال – خاص

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، غدًا الإثنين، إلى جزيرة رودس اليونانية، للمشاركة في مؤتمر رودس للأمن والاستقرار الذي ينعقد خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو الجاري، بمشاركة عدد كبير من وزراء خارجية دول منطقة المتوسط.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المؤتمر الذي ينعقد للعام الثاني على التوالي بمبادرة يونانية “يعد بمثابة إطار جديد للتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة المتوسطية، وبالأخص منطقة شرق المتوسط”، وتابع أن المؤتمر يشهد انعقاد ثلاث جلسات، الأولي حول التحديات المشتركة في المنطقة، والثانية حول التعليم والثقافة والبيئة، فيما تدور الجلسة الثالثة حول تعزيز الأمن والاستقرار.

وأوضح أبوزيد أنه سيتم التطرق خلال تلك الجلسات إلى قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن الأزمتين السورية والليبية، كما ستشهد جلسات المؤتمر نقاشا حول متابعة ما تم تنفيذه من البيان الختامي الصادر عن المؤتمر في العام الماضي.

ولفت إلى أن وزير الخارجية سوف يلقي كلمة خلال المؤتمر تتناول الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة استنادًا إلى مرتكزات السياسية الخارجية المصرية، التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تسعي لتفكيك الدول والمجتمعات وإذكاء نزعة العنف والتطرف، فضلا عن ضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية، واحترام الخصوصية الثقافية والحضارية للمجتمعات وعدم التدخل في شئونها الداخلية، هذا، ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية على هامش المؤتمر مباحثات مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة.