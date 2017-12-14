وزير الخارجية يشارك في جلسات مفوضية الاتحاد الأفريقي

سمر السيد شارك سامح شكري، وزير الخارجية -اليوم الخميس- في الجلسة الختامية للخلوتين المشتركتين للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، حول مراجعة أساليب العمل وتقييم الشراكات الاستراتيجية للاتحاد، واللتان عقدتا اجتماعاتهما خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري في القاهر

سمر السيد

شارك سامح شكري، وزير الخارجية -اليوم الخميس- في الجلسة الختامية للخلوتين المشتركتين للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، حول مراجعة أساليب العمل وتقييم الشراكات الاستراتيجية للاتحاد، واللتان عقدتا اجتماعاتهما خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري في القاهرة.

وأكد شكرى، فى كمته التى ألقاها بالجلسة، أن مصر بوصفها عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبالتالى تدرك الدور الهام الذي يضطلع به ممثلو الدول الأعضاء في تشكيل سياسات القارة.

وأشار إلى حرص مصر على تعزيز أساليب عمل لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأفريقي، بشكل يسهم في بناء التوافق بين آراء الدول الأعضاء لاعتماد القرارات وتنفيذ السياسات الأفريقية.

ولفت شكري إلى دعم مصر للجهود الحالية للإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي، التي تهدف إلى تعزيز حوكمة الدول الأعضاء للاتحاد، فضلاً عن تمكين مفوضية الاتحاد الأفريقي من مساعدة الدول الأعضاء في تحقيق أهداف أجندة 2063 الإنمائية، مشدداً على أهمية التصدي لأية محاولات لتجاوز قواعد الاتحاد الأفريقي للحد من دور الدول الأعضاء في الإشراف على المفوضية ومراقبة وتقييم أدائها.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الخلوتين تم تنظيمهما بهدف مراجعة الموقف والتقييم والخروج بتوصيات حول أساليب العمل والشراكات الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الأفريقي، فالاجتماعات الخاصة بأساليب العمل تناولت كيفية تحسين أداء الاتحاد الأفريقي وجعله أكثر فاعلية، بما يَضمن تحقيق أهداف الدول الأعضاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن في القارة.

وتناولت جلسات الشراكات الاستراتيجية الموقف بشأن شراكات الاتحاد الأفريقي مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وبحث كيفية تعزيز التعاون مع هؤلاء الشركاء، بالإضافة إلى الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك في تحقيق التنمية والازدهار في القارة الأفريقية.

ولفت أبو زيد إلى أن استضافة مصر للخلوتين يأتي في إطار اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها الأفريقية، واستضافت مصر مؤخراً منتدى الاستثمار في أفريقيا لعام 2017، واجتماعات اللجنة الإقليمية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والاجتماع رفيع المستوى للسلم والأمن في منطقة البحر الأحمر، ما يؤكد على اهتمام مصر المستمر بالقضايا والأولويات الافريقية، ورغبتها في مواصلة الإسهام في تحقيق السلم والأمن والتنمية علي مستوى القارة.