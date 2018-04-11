وزير الخارجية يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية.. غدًا

سمر السيديتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية التاسعة والعشرين للقمة العربية، المقرر عقدها بمدينة الدمام.وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، بأن اجتماع وزراء الخارجية ا

سمر السيد

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية التاسعة والعشرين للقمة العربية، المقرر عقدها بمدينة الدمام.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيتناول عدداً من الملفات الهامة على ضوء التطورات والتحديات المتنامية التي تشهدها المنطقة العربية، وأبرزها المستجدات على الساحة الفلسطينية وما تشهده من تصعيد ضد المدنيين على مدار الأيام الماضية، فضلاً عن التصعيد الخطير للأوضاع في سوريا، والأزمات في كل من ليبيا واليمن، والأوضاع في العراق.

وأضاف أبو زيد، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيتناول الموضوعات الخاصة بجهود مكافحة الإرهاب والأمن القومي العربي، وبحث سبل تعزيز التضامن والتكاتف العربي، وتقوية أطر العمل العربي المشترك في مواجهة التدخلات الخارجية في الشأن العربي.

ومن المقرر أن يستمع وزراء الخارجية العرب إلى إحاطة من قبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا، حول آخر الجهود الأممية لحلحلة الوضع المتأزم في سوريا، فضلاً عن آخر التطورات على الصعيدين السياسي والإنساني.

وذكر أبو زيد في نهاية تصريحاته، أن وزير الخارجية سيجري لقاءات ثنائية هامة مع نظرائه من وزراء خارجية الدول العربية المشاركة، سيتم خلالها تناول العلاقات الثنائية والمستجدات الخاصة بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.