وزير الخارجية يشارك في الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية

سمر السيد:يتوجه وزير الخارجية سامح شكري يتوجه مساء الأربعاء 24 يناير الجاري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ 30 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير الجارىووفق بيان للخارجية تبدأ الاجتماعات بالدورة العادية الـ 35 للج

سمر السيد:

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري يتوجه مساء الأربعاء 24 يناير الجاري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ 30 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير الجارى

ووفق بيان للخارجية تبدأ الاجتماعات بالدورة العادية الـ 35 للجنة المندوبين الدائمين يومي 22 و23 الجاري، ثم الدورة العادية 32 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية يومي 25 و26 الجاري، على أن يليها الدورة العادية الـ30 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 28 و29 يناير 2018.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن القمة تنعقد هذا العام تحت عنوان ” الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا”، باعتباره شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2018

وأشار إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي على ضوء إيلاء الاتحاد الأفريقي أولوية كبيرة لمكافحة الفساد وعدم إهدار المال العام من أجل تحقيق التنمية في القارة. وأضاف، بأن وزير الخارجية سوف يترأس وفد مصر خلال اجتماعات المجلس التنفيذي

و من المقرر مناقشة التقرير السنوي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتقرير لجنة العشرة لوزراء المالية الأفارقة F10 والذي سيتناول سبل تنفيذ مقرر قمة كيجالي بشأن تمويل الاتحاد الأفريقي.

كما سيتناول المجلس التنفيذي تقرير اللجنة الوزارية لتقدير الأنصبة والمساهمات حول جدول الأنصبة ونظام العقوبات المنقح، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة المتابعة الوزارية حول تنفيذ أجندة التنمية 2063.

كما سيشارك وزير الخارجية في اجتماع اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية لبحث الترشيحات المقدمة من الدول الأفريقية للحصول على مناصب في المنظمات الدولية، بالإضافة إلى انتخاب 10 أعضاء جدد في مجلس السلم والأمن بالاتحاد.

ومن ناحية أخرى، أشار أبو زيد إلى أن قمة الاتحاد الأفريقي هذا العام تشمل اجتماعات عديدة أهمها اجتماع مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية الذي سيتم تخصيصه لمناقشة حالة السلم والأمن في القارة وعدد من المبادرات المطروحة في هذا الشأن،

كما ستتناول القمة تقرير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وتقريراً حول جهود الاتحاد الأفريقي لدعم السلم والاستقرار في ليبيا، وتقرير منسق الطاقة المتجددة في أفريقيا، بالإضافة إلى تقرير الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتعزيز القدرات في عمليات حفظ السلام.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن شكرى سيجري مباحثات ثنائية مع نظرائه الأفارقة على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لبحث التعاون الثنائي والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك،

كما سيشارك في عدد من الفعاليات الجانبية على المستوى الوزاري، أهمها اجتماع اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بالتجارة، واجتماع اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا.