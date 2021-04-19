وزير الخارجية يسلم الرئيس الكيني رسالة من «السيسي» بشأن مفاوضات سد النهضة

في مُستهل الجولة التي يقوم بها لعدد من الدول الأفريقية حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرؤساء والقادة الأفارقة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين 19 إبريل، بأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، وذلك في مُستهل الجولة الأفريقية التي يقوم بها لعدد من الدول الأفريقية، حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرؤساء والقادة الأفارقة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري سلم خلال اللقاء الرسالة الموجهة من جانب الرئيس السيسي إلى الرئيس كينياتا، بشأن وضع المفاوضات حول سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد، آخذاً في الاعتبار الدور الكيني الرائد على الساحة الأفريقية في العديد من المجالات، وفي ضوء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ممثلة عن القارة الافريقية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير شكري حرص في هذا السياق على استعراض مجريات اجتماعات كينشاسا الأخيرة التي استضافتها جمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 4 و5 إبريل الحالي، والتي شاركت فيها مصر بارادة سياسية صادقة بهدف الاتفاق على إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحهم المشتركة.

معرباً عن تطلع مصر إلى العمل مع الدول والأطراف المعنية لإيجاد حل لهذه الأزمة والتوصل لاتفاق، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

ونوه حافظ، بأن اللقاء تناول كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شدد وزير الخارجية على عمق العلاقات المصرية الكينية.

مثمناً الإرادة السياسية القائمة لدى الجانبين لتطويرها واستغلال ما تشهده حالياً من زخم. وأكد في هذا الاطار اهتمام مصر بدعم المشروعات التنموية في كينيا في المجالات التي تمثل أولوية لدى الجانب الكيني، فضلاً عن الإعراب عن حرص الجانب المصري على دعم كينيا في شتى المجالات.