وزير الخارجية يستقبل غدا رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدا السبت الوزير ألوك شارما رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ بمقر الوزارة، لمناقشة مسألة التغير المناخي والقضايا ذات الصلة بها .

جدير بالذكر أن مصر ستستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم “COP 27” المقرر انعقاده بشرم الشيخ العام الجاري.

وتم إنشاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1992 حول البيئة والتنمية في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو (يشار إليه غالبا باسم قمة الأرض).

وكان الهدف المعلن لهذه الاتفاقية هو تقليل غازات الاحتباس الحراري من أجل منع تغير المناخ الخطير الناجم عن النشاط البشري.