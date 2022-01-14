سيـــاســة

وزير الخارجية يستقبل غدا رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ

مصر ستستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "COP 27" المقرر انعقاده بشرم الشيخ العام الجاري.
سمر السيد 7:26 م, الجمعة, 14 يناير 22 7:26 م, الجمعة, 14 يناير 22

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 يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدا السبت الوزير ألوك شارما رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ بمقر الوزارة، لمناقشة مسألة التغير المناخي والقضايا ذات الصلة بها .

جدير بالذكر أن مصر ستستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم “COP 27” المقرر انعقاده بشرم الشيخ العام الجاري.

وتم إنشاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1992 حول البيئة والتنمية في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو (يشار إليه غالبا باسم قمة الأرض).

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وكان الهدف المعلن لهذه الاتفاقية هو تقليل غازات الاحتباس الحراري من أجل منع تغير المناخ الخطير الناجم عن النشاط البشري.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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