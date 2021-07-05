وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الفيتنامي الموقف المصري الثابت من قضية سد النهضة

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، اتصالاً مع وزير خارجية فيتنام، على هامش الزيارة التي يجريها حالياً إلى نيويورك من أجل المشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الموقف المصري الثابت من قضية سد النهضة، القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم عن ملء وتشغيل السد، ما يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعي شواغل دولتي المصب، معرباً عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لهذه الشواغل باعتبارها دولة مصب.