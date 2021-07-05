سيـــاســة

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الفيتنامي الموقف المصري الثابت من قضية سد النهضة

أعرب وزيرالخارجية عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام العضو الحالي بالمجلس لهذه الشواغل باعتبارها دولة مصب
سمر السيد 4:22 م, الأثنين, 5 يوليو 21 4:22 م, الأثنين, 5 يوليو 21

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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، اتصالاً مع وزير خارجية فيتنام، على هامش الزيارة التي يجريها حالياً إلى نيويورك من أجل المشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الموقف المصري الثابت من قضية سد النهضة، القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم عن ملء وتشغيل السد، ما يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعي شواغل دولتي المصب، معرباً عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لهذه الشواغل باعتبارها دولة مصب.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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